Lung Unit: il modello top per la cura del tumore polmonare è all’ospedale Pederzoli di Peschiera.

Lung Unit dell’ospedale Pederzoli di Peschiera è il modello innovativo per la cura del tumore polmonare, una delle principali cause di morte nei Paesi occidentali. L’Italia è inclusa: qui ogni anno vengono diagnosticati circa 44 mila nuovi casi. Nonostante i progressi delle terapie, la sopravvivenza a 5 anni rimane bassa, con il 16% negli uomini e il 23% nelle donne. Questo rende fondamentale un approccio organizzato e multidisciplinare per garantire cure efficaci.

Cos’è la Lung Unit.

L’ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda è stato tra i primi in Italia a creare, nel 2020, una “Lung Unit”. Questo modello riunisce diversi specialisti (pneumologi, oncologi, chirurghi toracici, radiologi, farmacisti, e altri) che lavorano insieme per prendersi cura in modo globale dei pazienti con tumore polmonare. L’obiettivo è offrire diagnosi precise e terapie personalizzate, migliorando la qualità della vita e le prospettive di sopravvivenza.

Risultati concreti.

In soli quattro anni, la Lung Unit del Pederzoli ha raggiunto risultati significativi. Eccoli.

400 nuovi pazienti presi in carico negli ultimi due anni.

presi in carico negli ultimi due anni. Una media di 27 pazienti al giorno trattati per terapie e follow-up.

trattati per terapie e follow-up. Oltre 90 interventi chirurgici toracici maggiori effettuati ogni anno.

Questi numeri hanno portato il Pederzoli a essere riconosciuto come Centro di riferimento regionale per il tumore polmonare.

Un futuro migliore.

Antonio Santo, responsabile della Lung Unit, sottolinea l’importanza di diffondere questo modello in tutta Italia. “Come esistono le Breast Unit per il tumore al seno, anche le Lung Unit devono diventare una realtà consolidata per il tumore polmonare,” spiega. La sfida è garantire a tutti i pazienti cure in centri specializzati, con professionisti esperti e tecnologie avanzate.

Un progetto per tutta Italia.

Il progetto della Lung Unit è stato presentato al Ministero della Salute con la speranza di renderlo un modello nazionale. Se attuato, questo approccio potrebbe migliorare notevolmente le cure per i pazienti affetti da tumore al polmone, replicando l’esperienza positiva dell’ospedale Pederzoli.