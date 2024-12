Bloccati di notte nella neve in Lessinia, coppia salvata dal Soccorso alpino

Coppia di escursionisti bloccata di notte nella neve in Lessinia recuperata dal Soccorso alpino.

Nella notte tra domenica e lunedì, attorno alle 3.40, la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Verona, per un escursionista che si era fatto male e si trovava, bloccato dalla neve assieme alla compagna, al Rifugio Revolto (Selva di Progno). La coppia, che aveva passato la notte nel bivacco invernale del Rifugio Fraccaroli, era poi tornata al Revolto, dove si erano nel frattempo accumulati 50-60 centimetri di neve fresca.

Il 27enne di Predaia (TN) era inoltre scivolato, riportando un sospetto trauma alla spalla. In accordo con la Centrale del 118, una squadra ha caricato a bordo del fuoristrada un’infermiera del Suem per il supporto sanitario. Arrivati a Giazza i soccorritori hanno montato le catene al mezzo, per poter proseguire lungo la strada, dove però, a circa un chilometro e mezzo dall’edificio, la caduta di un albero lì ha fermati. La squadra è quindi avanzata a piedi, ha raggiunto il Rifugio e stabilizzato l’arto al ragazzo, che è poi riuscito a camminare fino alla jeep, senza essere imbarellato, per poi essere accompagnato all’ambulanza alle 8.40 circa. L’infortunato è stato trasportato per i dovuti accertamenti all’ospedale di San Bonifacio.