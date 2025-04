Ormoni e salute: l’iniziativa dell’ospedale Pederzoli di Peschiera

“Gli ormoni contano”: l’Ospedale Pederzoli di Peschiera partecipa alla campagna europea.

Anche l’Ospedale Pederzoli di Peschiera partecipa alla quarta Giornata Europea degli Ormoni, promossa per il 24 aprile dalla Società Europea di Endocrinologia. L’iniziativa punta a sensibilizzare il pubblico sull’importanza degli ormoni nella salute e nel benessere quotidiano.

Con il coinvolgimento attivo dei propri specialisti, la struttura sanitaria di Peschiera del Garda ha aderito alla campagna europea che, attraverso il messaggio chiave “Gli ormoni contano”, vuole aumentare la consapevolezza sul ruolo delle ghiandole endocrine e delle sostanze che esse producono, fondamentali per il corretto funzionamento di numerose funzioni vitali del corpo umano.

In occasione dell’evento, l’Ese ha diffuso un decalogo di raccomandazioni pratiche per aiutare la popolazione a mantenere in equilibrio la salute ormonale, un aspetto spesso sottovalutato ma centrale nella prevenzione di molte patologie.

Il decalogo.