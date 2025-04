Incidente sulla strada regionale 62 nei pressi di Verona nord.

Incidente sulla strada regionale 62 nella mattinata di oggi, giovedì 24 aprile: intorno alle 9 un’auto e un camion si sono scontrati nei pressi del casello di Verona nord, in direzione della Valpolicella, per cause ancora da accertare.



Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la polizia locale di Verona. Inevitabili i disagi per la circolazione. La stessa polizia locale invita a “non transitare in zona”.