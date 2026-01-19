Peschiera del Garda, lo sport incontra il territorio: il presidente dei Coldiretti Verona porta la torcia olimpica.

La fiamma olimpica accende Garda: Alex Vantini presidente di Coldiretti Verona, tedoforo d’eccezione a Peschiera. Nel lungo viaggio verso l’inaugurazione di Milano-Cortina 2026, la fiaccola olimpica ha fatto tappa sulla sponda veronese del lago di Garda, trovando in Alex Vantini un testimone d’eccezione. Il presidente di Coldiretti Verona e del Consorzio di Bonifica Veronese ha sfilato tra le vie di Peschiera del Garda, portando con sé non solo il simbolo dei Giochi, ma anche la voce del mondo agricolo scaligero.

Sport e agricoltura: un legame di valori.

Per Vantini, la partecipazione come tedoforo ha rappresentato un’occasione per tracciare un parallelo tra lo spirito olimpico e il lavoro quotidiano nei campi. «Le Olimpiadi parlano di impegno, sacrificio e futuro», ha dichiarato a margine dell’evento. «Sono gli stessi valori che animano l’agricoltura italiana, fatta di uomini e donne che ogni giorno custodiscono la terra e garantiscono la qualità dei nostri prodotti».

Un simbolo per il territorio

La presenza della torcia a Peschiera è stata accolta con entusiasmo dalla comunità locale, sottolineando l’importanza del legame tra grandi eventi internazionali e identità territoriale. In qualità di rappresentante del Consorzio di Bonifica, Vantini ha ribadito come la fiaccola sia anche “un simbolo di responsabilità verso le prossime generazioni, un monito a mantenere vivi i territori e a preservarne le risorse”.

«Portare la fiaccola tra la gente è stato un momento che porterò con me a lungo», ha concluso il presidente, evidenziando come la passione sportiva e la dedizione al territorio siano due facce della stessa medaglia: “Quella di una comunità che guarda al futuro con determinazione”.