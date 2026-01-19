Archivio storico e biblioteca: 119mila euro per il restauro a San Martino Buon Albergo.

San Martino Buon Albergo salva la sua memoria: 119mila euro per il risanamento dell’archivio storico della biblioteca. Non è solo una questione di mattoni e impianti, ma un atto di tutela verso l’identità cittadina. Il Comune quindi ha dato il via libera a un importante progetto di risanamento e conservazione dell’archivio storico della biblioteca comunale, un intervento dal valore complessivo di oltre 119 mila euro.

L’operazione, approvata nell’ambito della variazione del Piano Operativo Annuale della società in house Archimede Servizi Srl, mira a risolvere i problemi di deterioramento legati al tempo e all’umidità, garantendo una “nuova vita” ai preziosi documenti conservati.

Tecnologia al servizio della storia: il controllo del microclima.

Il cuore del progetto riguarda la creazione di un ambiente protetto e tecnologicamente avanzato. Per evitare che carta e pergamene subiscano i danni del tempo, verranno installati nuovi impianti progettati per mantenere un microclima costante. Nello specifico, l’archivio sarà dotato di un sistema di Ventilazione Meccanica Controllata per il ricambio dell’aria, supportato da una pompa di calore per il controllo termico e da un deumidificatore per regolare l’umidità.

Questi accorgimenti non saranno limitati ai depositi: anche la sala lettura adiacente sarà interessata dai lavori, migliorando così il comfort per gli utenti e gli studiosi che frequentano la struttura.