Il fine settimana della polizia locale sulle strade di Verona: nove incidenti, tre ubriachi alla guida, 382 multe per divieto di sosta.

Nel periodo compreso tra le ore 7.00 di venerdì 16 gennaio e le ore 7.00 di lunedì 19 gennaio 2026, la polizia locale di Verona ha svolto un’intensa attività di controllo del territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, alla prevenzione del degrado urbano e alla gestione della viabilità.

Incendio del mezzo Amia.

Nel pomeriggio di venerdì 16 gennaio, in via Torbido, un autocarro di Amia ha preso fuoco per cause in corso di accertamento. Non si sono registrati feriti, ma il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora e fortemente rallentato fino alle 21. Sul posto sono intervenuti otto equipaggi della polizia locale e i vigili del fuoco.

Controlli di polizia stradale.

Nel corso dei servizi sono stati complessivamente sanzionati 382 veicoli per divieto di sosta. Accertate inoltre 2 violazioni per mancanza di copertura assicurativa e 29 per assenza di revisione.

Durante i controlli stradali, svolti in particolare nelle zone di corso Porta Nuova e Borgo Milano, sono state contestate tre guide in stato di ebbrezza, con conducenti risultati fino a cinque volte oltre il limite consentito. In due casi è stato disposto il sequestro del veicolo. Sanzionati inoltre sei conducenti di monopattino per mancato uso del casco o trasporto di passeggeri; tre di questi erano minorenni.

Incidenti stradali.

Nel periodo considerato sono stati rilevati nove incidenti stradali, nessuno con esiti mortali o feriti in gravi condizioni. Gli episodi hanno riguardato tamponamenti, scontri tra autovetture, veicoli e biciclette, motocicli e monopattini, oltre a due fuoriuscite autonome, entrambe con conducenti positivi all’alcoltest.

Dall’inizio dell’anno gli incidenti rilevati salgono a 58, di cui 39 con feriti. Tra questi si contano 7 sinistri con pedoni, 7 con ciclisti e 2 con monopattini, senza casi in pericolo di vita.

Sicurezza urbana e degrado.

Sul fronte della sicurezza urbana sono state contestate 9 violazioni al regolamento di polizia urbana per bivacchi e situazioni di degrado. Effettuati controlli mirati nel sottopasso di Porta Vescovo e in circonvallazione Maroncelli, con sei persone identificate per segnalazioni legate all’uso di sostanze stupefacenti.

Sono stati inoltre eseguiti 20 interventi presso pubblici esercizi per musica ad alto volume e schiamazzi notturni; le situazioni più critiche sono state segnalate al settore Commercio per eventuali provvedimenti su orari e diffusione musicale. Complessivamente, nel periodo sono state identificate 82 persone e controllati 898 veicoli.