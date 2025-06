In piazza Ferdinando di Savoia a Peschiera la cerimonia di giuramento dei nuovi agenti della Polizia.

Venerdì 20 giugno, alle 10.30, piazza Ferdinando di Savoia a Peschiera del Garda si tingerà di blu per una cerimonia solenne: 201 agenti in prova della Polizia di Stato pronunceranno il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Questo al termine del loro percorso formativo alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Peschiera.

A fare da cornice all’evento, aperto al pubblico, ci saranno le autorità civili, militari, religiose e soprattutto i familiari arrivati da tutta Italia per condividere questo traguardo. Il giuramento rappresenta l’atto simbolico che segna il passaggio ufficiale verso l’attività operativa dei futuri poliziotti, pronti a entrare in servizio nei vari reparti del territorio nazionale.

“Un momento profondamente italiano“, lo ha definito il direttore della scuola Trevisi, che ha voluto ringraziare il Comune per aver messo a disposizione “la piazza più bella e più grande” per consentire a tutti – cittadini compresi – di partecipare all’evento.

In contemporanea, circa altri 1000 agenti giureranno nelle Scuole di Polizia di Alessandria, Piacenza e Trieste, nell’ambito dello stesso 229° Corso della Polizia di Stato. Ad Alessandria sarà presente anche il Vice Capo della Polizia, prefetto Carmine Belfiore.

Per chi non potrà essere fisicamente presente, la cerimonia di Peschiera sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Questura di Verona.