Garda, moto d’acqua affonda al largo: salvati due turisti tedeschi

Lago di Garda: moto d’acqua affonda, turisti tedeschi salvati dalla Guardia Costiera.

Attimi di paura questa mattina sul Lago di Garda per due turisti tedeschi finiti in acqua dopo che la loro moto d’acqua ha iniziato ad affondare a circa un miglio dalla costa di Padenghe. A salvarli è stata la Guardia Costiera, intervenuta tempestivamente grazie a una chiamata al 112 Nue.

L’allarme è scattato intorno alle 9, quando l’uomo al comando dell’acquascooter ha chiamato i soccorsi spiegando che il mezzo stava imbarcando acqua. I due, in contatto continuo con un traduttore e con la Sala Operativa della Guardia Costiera di Salò, sono rimasti aggrappati alla moto mentre le motovedette si dirigevano verso la posizione geolocalizzata dal sistema di emergenza.

A recuperarli, dopo pochi minuti, è stata la motovedetta Cp 605, già in pattugliamento nella zona. I due turisti, visibilmente spaventati ma in buone condizioni, sono stati portati a riva, a Padenghe, senza necessità di cure mediche. Anche la moto d’acqua è stata recuperata in extremis prima che affondasse del tutto.

Secondo quanto ricostruito, i due stavano cercando di raggiungere Sirmione quando si sono trovati in difficoltà a quasi 1,8 chilometri dalla costa, al limite massimo consentito per la navigazione con moto d’acqua.

La Guardia Costiera ricorda che, in caso di emergenza, è fondamentale avere sempre con sé un cellulare carico e funzionante, dotato di traffico voce e dati, per poter contattare rapidamente i soccorsi. “In questo caso, il 112 Nue ha permesso non solo di lanciare l’allarme, ma anche di localizzare con precisione i due naufraghi, facilitando il salvataggio”, sottolineano da Salò.

L’intervento rientra nelle attività dell’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2025”, partita lo scorso 16 giugno.