Sua Maestà la Polenta: al via a Pescantina la festa che apre le porte al Natale

Al via a Pescantina la festa del Natale dedicata a “Sua maestà la polenta”.

Dal 29 novembre all’ 1 dicembre, in Piazza Alpini a Pescantina, al via la festa di Natale per celebrare uno dei piatti più amati: la polenta. L’evento “Sua Maestà la Polenta”, sarà parte integrante della manifestazione “Natale in Riva all’Adige”, un’esperienza unica per immergersi nella magia delle festività natalizie.

La polenta, regina indiscussa dell’evento, sarà protagonista assoluta in un’atmosfera calda e conviviale. Grazie al PalaChristmas, una struttura coperta dedicata, potrete godervi momenti di festa e gastronomia in un contesto accogliente e ben organizzato.

Orari di apertura del PalaChristmas.

Venerdì 29 e Sabato 30 novembre : dalle 18 alle 24.

: dalle 18 alle 24. Domenica 1° dicembre: dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 24.

Pista di pattinaggio e divertimento per tutti.

L’atmosfera natalizia sarà resa ancora più speciale con la pista di pattinaggio sul ghiaccio, aperta già nei giorni precedenti l’evento. Gli orari.

Dal lunedì al giovedì : 14 – 19.

: 14 – 19. Prefestivi, festivi e dal 23 dicembre al 6 gennaio: 10 – 19.

Il programma di domenica 1 dicembre.

Ore 11 : inaugurazione ufficiale del “Natale in Riva all’Adige” con la Banda di Bussolengo , l’ accensione delle luminarie natalizie e il saluto delle autorità locali.

: inaugurazione ufficiale del con la , l’ e il saluto delle autorità locali. Ore 17: lettura di poesie natalizie a cura delle scuole di Pescantina e una esibizione artistica a tema Natale del gruppo GymAcro.

Prenotazioni e info.

Per maggiori informazioni o per prenotare un tavolo al PalaChristmas, basta visitare il sito ufficiale cliccando qui o contattare il numero 3279559176.