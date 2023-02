Giancarlo Perbellini, uno chef veronese alla conquista di Masterchef.

E’ stato uno chef veronese, il pluristellato Giancarlo Perbellini (due stelle Michelin a Casa Perbellini), a mandare letteralmente in tilt i concorrenti di Masterchef. Nella puntata in onda ieri, giovedì, l’ospite del talent culinario di Sky era infatti il veronese Giancarlo Perbellini. Che ha presentato due sue creazioni: zuppa di pesce “Chef Européen du poisson” e l’Aragosta Thermidor Rivisitata.

Ma prima, chef Perbellini ha pensato bene di mettere nella mistery box un formaggio veneto particolare: il morlacco. “Si tratta di un formaggio veneto raro e difficile da trovare – ha detto – molto salino all’inizio con delle tonalità che richiamano la nocciola e le erbe”. Ma nella mistery c’erano anche controfiletto di Wagyu, il king crab, granchio reale dal sapore intenso, polvere di plancton, la starna, guance di rana pescatrice, wasabi in radice, foglia ostrica che non va cotta, verjus (succo acido di uva non matura), zucchina patisson blanc. Una prova decisamente impegnativa, vinta da Mattia.

Perbellini è stato naturalmente protagonista anche dell’Invention test, prova per la quale i concorrenti avrebbero dovuto riproporre i due piatti pluripremiati dello chef veronese, la zuppa di pesce e l’aragosta. Impresa che si è rivelata quasi impossibile per molti.