Un veronese in corsa per le finali del campionato del mondo di gelato

Giordano Lombardi, gelataio di Malcesine, è in corsa per la finale del campionato mondiale di gelato.

Il talento e la creatività di Giordano Lombardi, gelataio della gelateria L’Artigiano dei Sapori di Malcesine, sono stati premiati nei giorni scorsi durante la tappa italiana del Gelato Festival World Masters, il prestigioso campionato mondiale dedicato al gelato artigianale. L’evento si è svolto al Campus della Carpigiani Gelato University di Anzola dell’Emilia (Bologna), cuore pulsante dell’eccellenza gelatiera italiana.

Con il suo originale gusto “Verzum”, Lombardi ha conquistato la giuria e ottenuto l’accesso alla semifinale italiana, in programma a ottobre 2025. Il risultato lo proietta tra i 12 migliori gelatieri del Paese in corsa per la finale mondiale del 2026.

Alla selezione hanno partecipato 24 gelatieri provenienti da nove regioni italiane: Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto. I partecipanti hanno presentato il loro cavallo di battaglia, sottoponendosi al giudizio di esperti del settore, che hanno selezionato i migliori sei per ciascuno dei due gruppi in gara.