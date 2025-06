Perde l’appiglio, 25enne precipita sulla parete di roccia: salvo

Il Soccorso Alpino è intervenuto per portare in salvo un 25enne precipitato da una parete di roccia dopo aver perso l’appiglio.

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 giugno, poco prima delle 14, l’elicottero di Verona emergenza è decollato da Rivoli Veronese per dirigersi verso le bastionate di Tessari. Lì, durante l’ascesa lungo la via “Pace senza confini”, un alpinista è precipitato per alcuni metri all’ottavo tiro, a causa del distacco dell’appiglio a cui era aggrappato.

Il giovane, 25 anni, originario di Lodi e in testa alla cordata, ha sbattuto la mano contro la roccia durante la caduta, riportando un trauma che gli ha impedito di proseguire la scalata. Insieme al compagno, è riuscito a raggiungere una cengia poco più in alto, da dove è stato lanciato l’allarme.

Una volta localizzati i due scalatori a circa tre quarti della parete, il tecnico del Soccorso Alpino è stato calato con un verricello di 5 metri e, in due rotazioni, ha provveduto al recupero di entrambi. L’elicottero li ha poi trasportati all’ospedale di Negrar. Una squadra del Soccorso Alpino di Verona era pronta a intervenire in caso di necessità.