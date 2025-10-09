Un 23enne è stato arrestato dai carabinieri di Nogara per aver tentato di introdursi nella casa della ex, che perseguitava da mesi.

Nel pomeriggio dell’8 ottobre, i carabinieri di Nogara hanno arrestato per atti persecutori un giovane di 23 anni, colto in flagrante mentre cercava di introdursi nell’abitazione dell’ex fidanzata, una ragazza di 20 anni residente a Nogara, dopo aver scavalcato la recinzione. L’intervento tempestivo dei militari ha evitato conseguenze peggiori. L’uomo, alla vista dei carabinieri, ha inizialmente rifiutato di fornire le proprie generalità e ha poi spintonato gli stessi militari nel tentativo di darsi alla fuga. È stato immediatamente bloccato e trattenuto in sicurezza.

Grazie all’attività investigativa, è emerso che l’individuo, sin dal mese di giugno, aveva messo in atto una serie di comportamenti persecutori e minacciosi nei confronti della ragazza, causandole uno stato di ansia continuo e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

“Codice Rosso”.

A seguito dell’arresto, è stato attivato il Protocollo del “Codice Rosso”, che tutela in modo prioritario le vittime di violenza domestica e di genere. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito durante l’operazione. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima, fissato per il giorno successivo.

L’Autorità Giudiziaria ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo il divieto di avvicinamento alla vittima con l’utilizzo del braccialetto elettronico. La prossima udienza è prevista per il 20 novembre.

L’azione dei militari non si è limitata all’arresto in flagranza, ma si è estesa a una ricostruzione approfondita dei fatti, consentendo all’autorità giudiziaria di adottare misure cautelari efficaci. L’utilizzo del braccialetto elettronico conferma l’efficacia di un approccio integrato tra forze dell’ordine e magistratura, volto a prevenire nuovi episodi e a garantire protezione immediata a chi denuncia.