Per la realizzazione delle due rotatorie con la tangenziale, cambia la viabilità in Borgo Roma: ecco come e quando.

In Borgo Roma proseguono gli interventi per la realizzazione delle due nuove rotatorie e la sistemazione del collegamento viabilistico lungo la Tangenziale Sud di Verona. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione, in un tratto particolarmente trafficato della rete urbana.

In tangenziale Sud di Verona, all’altezza della SS12, fino al 31 dicembre prossimo saranno interessati dai cantieri sia lo svincolo di uscita n.4 di Borgo Roma in direzione Verona che lo svincolo di entrata/uscita n.5 Cadidavid. Durante le lavorazioni sarà attivata una gestione dinamica dei flussi di traffico, con la presenza di operai segnalatori incaricati di regolare la viabilità in base alle esigenze di cantiere e all’andamento dei lavori.

Per consentire l’esecuzione delle opere di asfaltatura, previste in orario notturno, i medesimi svincoli saranno chiusi martedì 14 e mercoledì 15 ottobre 2025, dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo. Le chiusure riguarderanno l’entrata in tangenziale sud in direzione Verona Nord per chi proviene da Borgo Roma; l’uscita n. 4 Borgo Roma per chi proviene da Verona Est; l’uscita n. 5 Ca’ di David, per chi proviene da Verona Est.

A conclusione delle operazioni di bitumatura, seguirà a breve la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale, in linea con il progetto approvato, per completare la messa in sicurezza e la piena funzionalità della viabilità.