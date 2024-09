Nogara nel mirino dei carabinieri: 27enne ubriaco alla guida, due giovani segnalati per droga

Maxi controlli dei carabinieri a Nogara.

I carabinieri di Villafranca di Verona e della Stazione di Nogara, durante la scorsa notte, sono stati impegnati in una serie di controlli straordinari del territorio nogarese, dopo che lo scorso fine settimana avevano deferito un extracomunitario trovato in possesso di strumenti di effrazione.

I controlli sono stati fatti anche dopo il recente omicidio di un giovane extracomunitario, oltre che in ragione della maggior presenza di persone per la concomitante “Festa del riso co’ le Nose”. Per questo è stato predisposto un dispositivo con un particolare focus nel centro abitato e presso la stazione ferroviaria, col fine d’intercettare e monitorare i flussi in transito e le persone sospette.

A conclusione dell’attività, coordinata dal comandante della Stazione di Nogara, sono state controllate oltre 100 persone e 46 veicoli: un 27enne è stato sanzionato per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche, 2 giovani sono stati segnalati in via amministrativa per assunzione di stupefacenti ad uso personale, sono state elevate 8 contravvenzioni al codice della strada ed eseguite verifiche amministrative in 5 esercizi commerciali.