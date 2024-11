Concorso di bellezza a Nogara: Lady, Miss e Mister Basso veronese, ecco chi va in finale.

Concorso di bellezza a Nogara dove è andata in scena l’ultima selezione per Miss, Lady e Mister Basso Veronese 2024, che ha anche aperto le porte per Miss e Mister Europa. L’evento, organizzato da Fashion One Moda, ha visto Claudia Cavaliere, vincitrice del titolo Miss Basso Veronese 2022, e Jerry Brighenti, conduttore e patron del concorso, guidare la serata con grande energia. Una serata all’insegna della moda e dello spettacolo si è svolta al Torchio Cucina & Caffè di Nogara.

I partecipanti si sono esibiti in passerella con diversi outfit, da casual a eleganti, fino ai costumi da bagno, mostrando il loro fascino davanti a una giuria composta da personalità del mondo dello spettacolo, come Attilio Mazzoli (Miss e Mister Europa), e Roberto Secci. Tra gli ospiti speciali, il sosia di Vasco Rossi, Max Blasco, e il cantante Renzo Tonel.

Miss e Mister Europa.

Nella categoria “Miss Europa”, hanno trionfato Sophia Santambrogio, 16 anni, e Jennifer Mazzoni, 18 anni, entrambe aspiranti modelle. Nella categoria “Mister Europa”, Fabio Nardon, 23 anni, e Christian Carrassi, 18 anni, hanno conquistato rispettivamente il primo posto e il titolo di “Mister Il Torchio Cucina & Caffè”.

Lady: bellezza senza età.

Le partecipanti della categoria Lady, con età tra i 50 e i 60 anni, hanno incantato il pubblico con la loro eleganza e sicurezza. Madrilena Massignani, 56 anni, è stata incoronata “Overissima”, mentre Sonia Becchetti, 53 anni, e Flavia Barin, 52 anni, hanno guadagnato rispettivamente il secondo e il terzo posto, oltre a vari titoli come “Lady Il Torchio Cucina & Caffè” e “Lady Aestetik 2024”.

La finale.

I preparativi per la finale di marzo sono già in corso e l’attesa cresce per scoprire chi porterà a casa i prestigiosi titoli di Miss, Lady e Mister Basso Veronese 2024.