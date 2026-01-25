Cambio alla guida della stazione carabinieri di Nogara

Il luogotenente Gianfranco Bonati lascia il Comando Stazione carabinieri di Nogara: al suo posto il maresciallo Riccardo Quarta.

Nei giorni scorsi il luogotenente Gianfranco Bonati ha lasciato, dopo oltre vent’anni, il Comando della Stazione carabinieri di Nogara per assumere un nuovo incarico presso altra articolazione dell’Arma al Comando provinciale dei carabinieri di Verona. Un lungo periodo di servizio, in cui il sottufficiale ha rappresentato un punto di riferimento solido e costante per la comunità di Nogara e del territorio circostante.

Il Comando della Stazione di Nogara è stato assunto dal maresciallo ordinario Riccardo Quarta, classe 1997, originario di Lugagnano di Sona, arruolato nell’Arma dei carabinieri nel 2018; l’ispettore ha frequentato l’8° Corso Allievi Marescialli presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze al termine del quale è stato assegnato alla Legione carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, prestando servizio presso il Comando Arma di La Thuile, in area di confine e successivamente presso quella Stazione di Saint-Pierre; poi, ha maturato ulteriori e importanti esperienze professionali presso diversi reparti territoriali, tra cui le Stazioni di Grado, Thiene e la Tenenza di Cologno Monzese (MI) e dal giugno 2025, presso la Stazione carabinieri di Cologna Veneta, prima di giungere a Nogara con l’incarico di comandante.