Cambio al comando della Compagnia carabinieri di Verona: il maggiore Andrea Semboloni è il nuovo comandante.

Cambio al comando della Compagnia carabinieri di Verona: da pochi giorni il maggiore Andrea Semboloni è il nuovo comandante della Compagnia carabinieri di Verona, ha dato il cambio al maggiore Alessandro Papuli, trasferito a Gorizia, dove ha assunto un prestigioso incarico operativo presso il 13° Reggimento carabinieri “Friuli Venezia Giulia”.

L’ufficiale superiore, giunto a Verona, é nato a Montevarchi (AR) nel 1991, ha frequentato la scuola militare Teulié a con sede a Milano seguendo un indirizzo scientifico, tra gli anni 2010 e 2012 ha frequentato l’Accademia Militare di Modena con eccellenti risultati, proseguendo gli studi nella scuola Ufficiali carabinieri di Roma sino al 2015. Il maggiore Semboloni, vanta alcune missioni all’estero come comandante di Plotone del 7° Reggimento carabinieri Trentino Alto Adige di Laives (BZ) e altri incarichi in teatri operativi esteri tra Iraq e Afghanistan nei periodi compresi tra il 2019 ed il 2015.

Nel 2015 giunge nella provincia di Salerno in qualità di comandante del Nucleo operativo radiomobile sino al 2021, per poi trasferirsi nella provincia di Velletri (RM) in veste di comandante della locale Compagnia carabinieri sino a pochi giorni fa.

L’avvicendamento del nuovo comandante è avvenuto alla presenza del comandante provinciale colonnello Claudio Papagno.