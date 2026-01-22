La polizia locale di Verona ha registrato cinque incidenti in città nelle ultime 24 ore. Controlli anti spaccio a Porta Vescovo.

Nelle ultime 24 ore a Verona sono 5 gli incidenti rilevati, con feriti lievi soprattutto a causa di tamponamenti causati dalla distrazione alla guida. Un incidente stradale con feriti è accaduto in via Palazzina, sul cavalcavia, dove si sono tamponate una Alfa Romeo Brera e una Toyota Avensis. I conducenti sono risultati negativi all’alcoblow, e la conducente della Avensis è stata trasportata al pronto soccorso dove le sono state prestate le prime cure.

Un altro incidente con feriti, la cui dinamica è da accertare, si è registrato in via S. Marco davanti al Centro Don Calabria, dove si sono scontrate una Citroen C3 e una moto Piaggio Vespa. In via Da Legnago, all’incrocio con via del Vegron, si sono tamponate una Suzuki Vitara e una Fiat Punto; la conducente della Punto è stata trasportata a Borgo Trento.

Il quarto incidente è accaduto in viale del Lavoro, un tamponamento tra una Fiat Scudo, un Fiat Fiorino, e una Ford Focus CM839VX. Tutti i conducenti sono stati trasportati al Polo Confortini di Borgo Trento. Infine, in via Fincato, all’altezza del civico 43, è avvenuto uno scontro tra un motociclo Aprilia e un’autovettura Toyota Auris. Entrambi i conducenti sono riusultati negativi all’alcolblow.

In totale sono 71 gli incidenti rilevati da inizio anno, di cui 46 con feriti, nessuno in gravi condizioni, di cui 9 con pedoni, 8 con ciclisti e 1 con monopattino.

Controlli di polizia stradale e viabilità.

Sono stati sanzionati 137 veicoli per divieto di sosta, nessuna per la mancanza di copertura assicurativa, 8 per assenza di revisione, tre rimozioni per intralci e divieti in vari quartieri della città con particolare attenzione a corso Porta Nuova. Sono stati effettuati controlli di polizia stradale in zona borgo Milano e piazzale XXV Aprile.

Sono stati sanzionati 10 monopattinisti perché senza casco o perché trasportavano un passeggero. Di questi tre erano minorenni. Dall’1 al 21 gennaio la polizia locale ha già decurtato ben 4.218 punti dalla patenti a molti automobilisti in violazione di norme di comportamento del codice della strada.

A meno di 40 giorni dalla cerimonia inaugurale inoltre, prosegue la gestione della viabilità nei principali cantieri cittadini e hanno fornito assistenza ai mezzi di Fondazione Milano-Cortina, impegnati nei lavori di allestimento dell’area di piazza Bra.

Sicurezza urbana e degrado.

La polizia locale ha dato ausilio in via Villa a Magis per le verifiche su una cabina elettrica la cui porta di accesso risultava forzata, nei pressi di un edificio abbandonato. L’area è stata messa in sicurezza e sono state contestate sei violazioni al regolamento di polizia urbana per bivacchi e degrado.

Ulteriori controlli sono stati fatti nel sottopasso di Porta Vescovo, dove erano segnalate alcune persone che stavano consumando stupefacenti con nove identificati. E’ stato dato ausilio all’Istituto di vigilanza e ad Atv per persone prive di biglietto su autobus che non volevano fornire i propri documenti di identità. Complessivamente sono state identificate 29 persone e controllati 249 veicoli.