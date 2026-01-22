Attimi di tensione a Verona, un 27enne che impugnava un coltello davanti a due signore anziane bloccato dalla polizia locale.

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21, nell’area verde di via Fedeli a Verona, dove il personale del Nucleo cinofili della polizia locale è intervenuto per fermare un giovane armato di coltello. L’uomo, un 27enne, è stato notato mentre impugnava l’arma a breve distanza da due signore anziane. Non è chiaro quali fossero le sue intenzioni.

L’intervento degli operatori è stato immediato: il giovane è stato bloccato senza conseguenze per le persone presenti e accompagnato presso il Comando per gli accertamenti del caso. Al termine delle verifiche, è stato segnalato alla Procura della Repubblica per possesso di arma da offesa.

La prontezza dell’intervento ha evitato possibili rischi, ripristinando rapidamente la sicurezza nell’area.