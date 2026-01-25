La mappa delle postazioni autovelox attive a Verona questa settimana

Scritto da: Redazione 25 Gennaio 2026

Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 26 gennaio.

Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 26 gennaio e per tutta la settimana, fino a domenica 1 febbraio, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:

  • via san Michele
  • via Antonio Badile
  • via Sommacampagna
  • via Fenilon
  • via Lugagnano
  • via Bassone
  • attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia
  • Controlli della sosta, dove parcheggiare a Verona questa settimana.

Ufficio Mobile di Prossimità.

L’ Ufficio Mobile di Prossimità è presente ai mercati e nelle aree verdi secondo il seguente calendario:

  • Lunedì: 7.30/10.00 parco san Giacomo; 10.30/13.00 parco via Turazza
  • Martedì: 7.30/13.00 l’Ump è al mercato di Borgo Venezia
  • Mercoledì: 7.30/10.00 l’Ump è al mercato in piazza Vittorio Veneto; 10.30/13.00 al mercato in via Poerio
  • Giovedì: 7.30/10.00 gli agenti sono al mercato di via D. Mercante; indi 10.30/13.00 al mercato in via Luigi Prina
  • Venerdì: 7.30/10.00 l’Ump è al mercato in Piazza Arditi; indi 10.30/13.00 l’Ump è al mercato in piazza XVI Ottobre
  • Sabato: 7.30/15.30 l’Ump è al mercato dello Stadio; indi 15.30/19.00 l’UMP è presente in Piazza Bra
  • Domenica: 13.00/19.00 l’UMP è presente in Piazza Bra.
TEMI:

Note sull'autore

Redazione
SHARE TWEET PIN SHARE