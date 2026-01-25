Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 26 gennaio.

Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 26 gennaio e per tutta la settimana, fino a domenica 1 febbraio, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:

via san Michele

via Antonio Badile

via Sommacampagna

via Fenilon

via Lugagnano

via Bassone

attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia

Controlli della sosta, dove parcheggiare a Verona questa settimana.

Ufficio Mobile di Prossimità.

L’ Ufficio Mobile di Prossimità è presente ai mercati e nelle aree verdi secondo il seguente calendario: