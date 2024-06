Fiocco azzurro all’ospedale di Negrar: arriva Hugo il nuovo robot chirurgico

Fiocco azzurro all’ospedale di Negrar: è arrivato Hugo il nuovo robot chirurgico.

Domani, venerdì 7 giugno, l’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar presenta il nuovo robot chirurgico Hugo. La struttura celebra quindi un importante evento in occasione della Festa patronale del Sacro Cuore. Questo nuovo strumento si aggiunge al robot Da Vinci Xi, già in uso nella struttura dal 2014, rafforzando ulteriormente le capacità chirurgiche dell’ospedale.

La giornata inizierà alle 10.30 con una Messa solenne presieduta dal Vescovo di Verona, mons. Domenico Pompili. Subito dopo sarà possibile assistere alla cerimonia di inaugurazione del robot chirurgico Hugo. Questa nuova acquisizione rappresenta un altro significativo passo avanti per l’Irccs Sacro Cuore Don Calabria, migliorando ulteriormente le opzioni e la qualità delle cure chirurgiche offerte ai pazienti.

Il Sacro Cuore continua a distinguersi per l’adozione di tecnologie all’avanguardia e per l’impegno nella fornitura di cure eccellenti per i pazienti che ne beneficeranno.