Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

In questi giorni abbiamo assistito a instabilità anche importante per l’arrivo sulle nostre regioni di aria più fredda in quota dal nord Europa con temporali sparsi nella giornata di giovedì e un relativo calo termico.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato tempo ancora incerto sulla nostra regione perché saremo influenzati marginalmente dalla depressione che ora si localizzerà al centrosud versante adriatico. I venti saranno moderati occidentali e le temperature sono previste in leggero calo le minime, in contenuto aumento le massime che sono previste poco sopra i 20°.

Per domenica il cielo dovrebbe presentarsi in generale nuvoloso perché un’altra perturbazione che stavolta interesserà maggiormente il versante nord occidentale e tirrenico, farà sentire la sua influenza anche da noi. Ma non sono previste precipitazioni, o se in caso dovrebbero essere molto deboli, venti moderati che ruoteranno da oriente, temperature in aumento nei valori minimi causa nuvolosità, in leggero calo in quelli massimi che saranno comunque sui 20 o 21°.

Tendenza.

Per lunedì avremo ancora qualche passaggio di nubi residue, tuttavia non sono previste precipitazioni nelle nostre zone, al massimo qualche rovescio sulle zone montane, temperature in ripresa nei valori massimi. Venti tra deboli e moderati da nord est. In seguito sembra che per qualche giorno arrivi l’anticiclone delle Azzorre che assieme ad un tempo più stabile, porterebbe anche a un aumento termico con massime sui 25 o 26°.

Nell’immagine la pressione in quota ed al suolo prevista per domenica mattina (ICON DWD by meteociel.fr)