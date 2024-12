Previsioni meteo a Verona: weekend invernale con sole, gelate e nebbie

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Sul bacino del Mediterraneo rimonta una struttura di alta pressione sub tropicale, in grado di portare tempo stabile e decisamente più mite, in particolare in montagna. Nel frattempo una debolissima perturbazione attraverserà le nostre regioni, mantenendo una situazione tipicamente invernale.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato durante le ore notturne, aumento della nuvolosità ma senza precipitazioni annesse o in ogni caso sotto forma di pioviggine. Dal mattino tendenza a nuovi e ampi rasserenamenti in un contesto di una giornata invernale fredda e cruda. Cielo variabile o irregolarmente nuvoloso fino a sera, temperature stazionarie, vicine alle medie del periodo e venti deboli da oriente.

Per domenica torna la stabilità con cielo che si presenta poco nuvoloso su tutta la provincia e con tendenza ad ulteriori rasserenamenti. In serata sereno ovunque e venti da deboli a fermi, possibilità di brevi gelate al suolo e temperature stazionarie rispetto i giorni precedenti. Bel tempo anche durante le ore della notte.

Tendenza.

Arriva l’alta pressione e con essa il tempo torna assolutamente stabile e sereno su tutto il territorio, probabilmente per tutta la prossima settimana. Tempo sempre più mite in montagna mentre rimane invernale al piano, dove le nebbie potrebbero diventare le vere protagoniste associate a gelate e brinate in dissolvimento durante il giorno.