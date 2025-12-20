Previsioni meteo a Verona per il fine settimana: ancora nebbia e temperature miti.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

La situazione barica che vedeva una vasta circolazione di bassa pressione sulle nostre zone, proprio dal fine settimana è atteso un aumento della pressione con conseguente ritorno a condizioni più stabili.

Previsioni.

Per sabato tempo generalmente stabile con qualche nuvola da contorno ma davvero poco altro da segnalare. Umidità molto elevata per cui non sono impossibili banchi di nebbia in particolare al mattino e la sera, venti sempre deboli e temperature in aumento nei valori massimi del giorno.

Per domenica previsione fotocopia del giorno precedente con maggiore spazio al cielo sereno, attenzione alle nebbie e niente altro da dire. Venti deboli e temperature stazionarie per una domenica mite per questo mese.

Tendenza.

Cambia di nuovo la circolazione durante la settimana natalizia, perché l’alta pressione tende a salire verso nord, al momento non è prevista alcuna ondata di freddo in prossimità del Natale, casomai dei cali termici ma modesti. La previsione per la vigilia e Natale, vede tempo incerto con maggiore ventilazione da est e lieve calo termico.