Consegnata la pergamena agli studenti del Its Cangrande per il progetto “Io, sono ancora io”, di Luca Fabbri. L’iniziativa, ispirata ai valori della campagna Movember, ha previsto la realizzazione di segnalibri come strumento di sensibilizzazione sulla prevenzione della salute maschile.

Il progetto è stato accompagnato da un incontro informativo a cura dell’Azienda ospedaliera universitaria di Verona. La partecipazione è stata significativa, con circa 400 studenti che hanno richiesto di sottoporsi a visita. Dallo screening è emerso che il 18% dei partecipanti necessita di ulteriori approfondimenti medici, a conferma dell’impatto concreto dell’iniziativa.