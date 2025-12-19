“Shine on ’75”, a Capodanno un tuffo nel passato con Gardaland: il 31 dicembre gli hotel di Gardaland Resort si trasformano.

“Shine on 75”, a Capodanno un tuffo nel passato con Gardaland: il 31 dicembre gli hotel di Gardaland Resort si trasformano per una serata da sogno con un tuffo negli anni ’70. Per celebrare l’arrivo del 2026 e i successi di un 50° anniversario del Parco che sta per concludersi.

Shine on ’75 è un omaggio all’anno in cui Gardaland ha aperto per la prima volta le sue porte, dando inizio a un’avventura che continua a emozionare generazioni di visitatori.

Il menu.

La serata, a partire dalle ore 20, sarà accompagnata da animazione e musica, mentre il cenone si articolerà in un percorso che prevede calice di benvenuto, entrée, antipasti, primi e portata principale. Tra le proposte: code di gambero rosa alla salsa cocktail con pane panko alle erbe, cuore di lattuga e crema di limone; risotto carnaroli mantecato con polpa e crema di scampi, carciofo croccante, pomodorini semi-dry e bottarga di muggine sarda; e il tournedos di filetto di manzo al pepe verde con spinacio fresco all’olio novello, salsa bernese agli agrumi e patate novelle alla paprica dolce.

A disposizione degli ospiti anche opzioni vegetariane, vegane e gluten-free e, naturalmente, un menù dedicato ai più piccoli.

La proposta gastronomica culminerà con il dessert di fine anno, una rivisitazione contemporanea della classica crêpe suzette, seguito dal pandoro della tradizione veronese e dal brindisi previsto allo scoccare della mezzanotte. A seguire, immancabile e di buon auspicio, finger-food di cotechino artigianale e lenticchie.

Musica a mezzanotte.

Dopo la mezzanotte, l’esperienza Shine on ’75 proseguirà con un ricco programma musicale e di intrattenimento: grandi classici, ospiti in pista e un clima festoso accompagneranno l’arrivo del nuovo anno, preservando quello spirito coinvolgente e distintivo che caratterizza Gardaland da 50 anni.

Gardaland Resort propone pacchetti soggiorno e cenone a partire da 359 euro a persona, comprensivi di almeno due notti negli hotel tematizzati – Gardaland Hotel o Gardaland Adventure Hotel – con colazione inclusa. L’offerta prevede anche l’ingresso a Gardaland Park per due giorni e un accesso al SEA LIFE Aquarium per persona.

A completare l’esperienza, Gardaland Resort invita tutti gli ospiti a interpretare in chiave personale lo spirito di Shine On ’75 con un dress code anni ’70 che renderà la serata ancora più immersiva, trasformando l’arrivo del 2026 in una vera celebrazione collettiva di stile, musica e divertimento.