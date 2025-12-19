Premio Pantheon 2025, il trionfo della solidarietà: la mappa del cuore del volontariato veronese.

A Villa Arvedi di Grezzana, ieri 18 dicembre, è stato assegnato il quinto Premio Pantheon: riconoscimento che l’omonimo giornale dedica annualmente alle realtà più attive nel Terzo settore e nel volontariato. A ricevere il premio per l’edizione 2025 sono state due realtà d’eccellenza: l’Aps “Nico tra le stelle” e la “Piccola Fraternità Lessinia Onlus”.

I protagonisti.

Sul palco, il presidente dell’Aps Nico tra le stelle, Luca Puttini, ha ritirato il premio assegnato per la capacità dell’associazione di trasformare il ricordo di Nicolò Corsi in un impegno concreto per la sicurezza sul lavoro e la responsabilità sociale. La motivazione ha sottolineato l’efficacia dei loro progetti educativi nelle scuole, capaci di rimettere al centro il valore della vita.

Per la Piccola Fraternità Lessinia Onlus sono invece saliti sul palco il presidente Don Giorgio Fainelli e il tesoriere Giuseppe Zanini. L’associazione è stata premiata per i suoi oltre 35 anni di attività spesi a favore dell’inclusione e dell’autonomia delle persone con disabilità, creando una rete di supporto fondamentale per la comunità della Lessinia.