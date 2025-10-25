Previsioni meteo a Verona per il fine settimana: temperature sotto la media, e domenica possibile qualche goccia di pioggia.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Mentre l’alta pressione delle Azzorre se ne staziona pacificamente in mezzo all’oceano, da noi scende di latitudine una saccatura nord Atlantica che attira aria relativamente fredda per il periodo.

Previsioni.

Per sabato al mattino il cielo rimane sereno o al massimo velato ma nel corso delle ore è atteso un aumento della nuvolosità. Le temperature della notte sono previste in calo e sotto i 10°, le temperature del giorno invece in lieve aumento grazie alla presenza del sole. I venti in attenuazione e girano dai quadranti orientali.

Domenica un modesto passaggio perturbato rende la prima parte della giornata festiva nuvolosa e non esclusa qualche breve precipitazione. Dal pomeriggio atteso un miglioramento che si concretizza in serata. Temperature stazionarie su valori di poco sotto le medie del periodo..

Tendenza.

Sebbene con qualche incertezza ma di poco conto, la settimana prosegue in un clima di sostanziale stabilità e con temperature che restano entro se non sotto la media del periodo. Successivamente potrebbero tornare ad alzarsi.