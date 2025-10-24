Un cane randagio e un uomo smarrito: la favola moderna di monsignor Fasani in Capitolare.

“Il cane che parlò all’uomo”: monsignor Bruno Fasani presenta il suo nuovo romanzo in Biblioteca Capitolare a Verona. L’evento, a ingresso libero, sarà venerdì 31 ottobre nel Salone Monumentale in piazza Duomo 19. Un romanzo, edito da Tau Editrice, che è stato definito una “favola moderna, tenera e implacabile” su fragilità e salvezza. L’incontro con l’autore sarà condotto da Pietro Beccherle.

Il romanzo: un incontro che salva.

Al centro del romanzo c’è Luca, un uomo che ha smarrito le proprie certezze, e un cane randagio segnato dalla vita, con “un orecchio su e un altro giù“, che cammina nell’indifferenza del mondo.

La trama si sviluppa a partire dal momento in cui i loro sguardi si incrociano: è qui che “qualcosa cambia“. Il libro si annuncia come un “viaggio straordinario, dove la solitudine si trasforma in compagnia e l’ascolto silenzioso diventa linguaggio d’anima“. La sinossi lo definisce “un romanzo che graffia e consola, una favola moderna, tenera e implacabile, sulla fragilità, sull’amore che salva, sul mistero che ci abita”. L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti.