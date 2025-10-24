Notte con gli spiriti animali: al Parco Natura Viva l’atmosfera di Halloween nella vita notturna del bosco.

Dall’11 ottobre al 9 novembre, il Parco Natura Viva trasforma Halloween in un viaggio educativo tra antiche leggende e biologia. Protagonisti l’allocco, la lince eurasiatica e la testuggine di Hermann, minacciate dall’inquinamento luminoso.

Un Halloween diverso, che va oltre i travestimenti e usa le leggende per svelare i segreti della vita notturna. Al Parco Natura Viva prende il via il Family Halloween, un mese di eventi e percorsi educativi, pensati per adulti e bambini.

L’obiettivo è trasformare la paura del buio in conoscenza, presentando i veri “spiriti” della notte: gli animali. Attraverso laboratori, spettacoli e giochi, il parco invita i visitatori a riflettere su come l’eccesso di luce artificiale stia mettendo a rischio la sopravvivenza di queste specie.

Gli spiriti della notte.

I tre animali scelti per l’edizione 2025 sono specie che dipendono dall’alternanza tra luce e oscurità per la caccia, l’orientamento e il riposo. Il parco sottolinea un dato allarmante: ogni anno la luminosità artificiale notturna in Europa cresce in media del 6,5%, alterando i ritmi naturali del bosco.

L’ allocco , con il suo celebre richiamo, era considerato dalle antiche leggende la vera “voce degli spiriti” .

, con il suo celebre richiamo, era considerato dalle . La lince eurasiatica , un predatore silenzioso ed elusivo, è il “fantasma” che caccia in modo quasi impercettibile.

, un predatore silenzioso ed elusivo, è il in modo quasi impercettibile. La testuggine di Hermann, con l’arrivo dell’autunno, si interra nel buio del suolo, trovando lì la protezione necessaria per l’inverno.

L’evento culminerà con sei “Special Nights” in programma il 18, 25, 26 e 31 ottobre e l’1 e 2 novembre. In queste serate, il parco si accenderà di luci e racconti dedicati alla vita del bosco dopo il tramonto.

Il pubblico potrà assistere a “Spiriti del Bosco”: una performance immersiva di danza e scenografie luminose. “Jurassic Flames”: uno spettacolo di fuoco che evoca la potenza primordiale. “Ghostly Treats”: un video show pensato per riflettere sul potere della luce autentica.

L’esperienza sarà arricchita da percorsi educativi come la “Spider House”, giochi e prove nel “Bosco Abitato” e i “Legends Lab”, dove miti e biologia si intrecceranno per svelare la morale dietro ogni leggenda. Non mancheranno il palco “Mistic Sound” con ritmi folk, l’Halloween Make-up a cura della scuola Crisam, e i laboratori di “Zucca Re-Painting” in ottica di riuso e sostenibilità.