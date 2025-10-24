Elezioni regionali, Giorgetti tagliato fuori dalla lista di Fratelli d’Italia

Massimo Giorgetti non sarà nella lista di Fratelli d’Italia alle ormai prossime elezioni regionali in Veneto.

I suoi cartelloni campeggiavano già lungo le strade della provincia di Verona, in vista delle elezioni regionali, con lo slogan, ironia della sorte, “Presente”: invece Massimo Giorgetti, vicecoordinatore veneto di Fratelli d’Italia, non sarà in lista. È lui stesso a farlo sapere.

“Mi sono messo a disposizione di Fratelli d’Italia – scrive Giorgetti – proponendo la mia candidatura per le prossime elezioni regionali nella convinzione di poter ancora coinvolgere un mondo di persone, fatto di amministratori, cittadini e categorie che negli anni si sono riconosciuti nel mio modo di rappresentare la destra politica e di amministrare la Cosa Pubblica. A fronte dell’indirizzo dei dirigenti di Fratelli d’Italia di investire su volti nuovi e allargare il consenso del partito anche coinvolgendo consiglieri regionali uscenti da altri movimenti politici, non ho posto alcun problema a fare un passo indietro per privilegiare l’unità della squadra di Fratelli d’Italia e la vittoria del centrodestra“, conclude.

Nella lista di Fratelli d’Italia dovrebbero quindi esserci i consiglieri uscenti Stefano Casali, Marco Andreoli e Tomas Piccinini, ex sindaco di Mozzecane ed eletto cinque anni fa con la lista di Veneta Autonomia.