Blitz degli animalisti in stazione a Porta Nuova per l’orso Papillon

Blitz in difesa dell’orso Papillon dei militanti di centopercento animalisti alla stazione di Verona Porta Nuova.

In difesa di un orso chiamato Papillon, che si trova da quasi sei anni a Casteller, vicino a Trento, blitz dei militanti di centopercento animalisti alla stazione di Verona Porta Nuova.

L’orso in questione, secondo gli animalisti, non avrebbe mai aggredito umani: “E’ ritenuto confidente e perciò messo in gabbia, ripreso quando è riuscito ad evadere, castrato, imbottito di farmaci che annullano la volontà”, sostengono.

“Eppure – aggiungono – potrebbe venir trasferito in una riserva protetta, all’estero, dove avrebbe una vita migliore: Brigitte Bardot e Michela Brambilla da tempo si sono offerte di interessarsi e coprire le spese. Ma questo gesto “umanitario” viene impedito dalla solita giunta della provincia Trentina”.

Per questo ieri, venerdì 24 ottobre, nel tardo pomeriggio, militanti di centopercentoanimalisti, approfittando della sosta di 9 minuti del treno, hanno effettuato un blitz alla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, esponendo uno striscione in lingua tedesca e inglese, al binario di partenza dell’intercity delle ore 17:01 diretto a Monaco di Baviera. I militanti sono stati identificati dalle forze dell’ordine.