Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Una vasta depressione proveniente dall’Europa settentrionale ha portato a un peggioramento importante nella giornata di mercoledì e soprattutto nella notte su giovedì con anche fenomeni intensi in particolare sulle zone di nord ovest ma anche sul Veneto specialmente la parte orientale, meno nella bassa veronese, anche se un calo termico soprattutto giovedì si è avvertito distintamente.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato tempo incerto con nubi di passaggio e anche delle schiarite, non si esclude qualche precipitazione o rovescio di poco conto specialmente nella mattinata, ma nulla di importante. Temperature sui 18° di minima, sui 28° di massima, quindi un po’ sottomedia nelle temperature diurne, venti deboli o a tratti moderati da levante, sarà una giornata che ricorderà un po’ il clima settembrino.

Per domenica si attende una giornata più nuvolosa con pochi spazi per il sole, non si escludono dei rovesci durante la notte, per una giornata ancora dal sapore pre autunnale, temperature sotto la media nei valori massimi in lieve calo rispetto al sabato, venti moderati da levante (di bora).

Tendenza.

Per i primi della settimana il tempo dovrebbe risultare incerto con schiarite e nubi di passaggio, non saranno da escludere deboli e locali precipitazioni, in quanto non si riaffermerà una zona di alta pressione per rendere il tempo più stabile, ma non mancheranno nemmeno delle schiarite anche ampie, temperature in leggero aumento ma ancora le massime dovrebbero mantenersi sotto i 30°.

L’estate meteorologica si avvia alla sua conclusione proprio l’ultimo giorno di agosto, tuttavia non è raro che in settembre si possano avere altre ondate di caldo che potrebbero riportare le massime oltre i 30°, al momento però non si intravvede un anticiclone subtropicale che possa realizzare tutto ciò.

Nell’ immagine la pressione in quota ed al suolo prevista per domenica mattina (ICON DWD by meteociel.fr)

