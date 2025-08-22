Incidente tra auto e moto sulla regionale 11 a Colognola ai Colli.
Incidente tra auto e moto nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 agosto, sulla strada regionale 11: secondo una prima ricostruzione intorno alle 18 i due mezzi si sono scontrati, per cause ancora da accertare, mentre si trovavano nel territorio del comune di Colognola ai Colli.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza. Il motociclista è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’incidente.
++ notizia in aggiornamento ++