Schianto tra due auto tra Sommacampagna e Sona, due i feriti

Incidente tra due auto tra Sona e Sommacampagna.

Incidente nella serata di ieri, venerdì 22 agosto, tra Sona e Sommacampagna: intorno alle 20.30 due auto si sono scontrate, per cause ancora da accertare, mentre percorrevano via Guastalla.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica. Il bilancio è di due persone ferite, trasportate entrambe in codice giallo negli ospedali di Borgo Trento e Villafranca. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’incidente.