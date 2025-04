Previsioni meteo a Verona, che tempo farà a Pasqua e Pasquetta

Previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta: ecco che tempo farà a Verona e dintorni.

Ci siamo, è quello che tutti, parlando di previsioni meteo, vorremmo sapere: che tempo farà a Pasqua e Pasquetta, a Verona e dintorni? Proviamo a scoprirlo con l’aiuto degli esperti di meteo4verona.

Situazione generale.

Una potente depressione con minimo tra la Corsica e la Toscana sta apportando maltempo diffuso su tutto il centro nord ed in particolare il nord ovest. Tale figura è ostacolata nel suo moto verso est, dalla presenza di un blocco di alta pressione sulle regioni balcaniche.

Previsioni per venerdì 18 aprile.

La prima parte del giorno si presenta ancora nuvolosa e a tratti perturbata con qualche pioggia, soprattutto durante le ore della notte e del primo mattino. Lento miglioramento dal pomeriggio con schiarite che possono essere anche ampie e ritorno del sole. I venti sono in progressivo calo e le temperature stazionarie su valori nel complesso vicini alle medie o leggermente sopra.

Previsioni per sabato 19 aprile.

Giornata variabile o nuvolosa ma senza alcuna precipitazione o nel caso peggiore di debole intensità. Il tempo si mantiene in un limbo che non vede né una bella giornata né cattivo tempo, tutto sommato la situazione meteo appare tranquilla. I venti deboli da occidente e le temperature in aumento in particolare nei valori massimi che si riportano oltre le medie del periodo.

Previsioni per la giornata di Pasqua.

Previsione complessa, in tutti i casi al mattino la situazione vede un cielo prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso, nel corso delle ore è atteso un graduale aumento della nuvolosità con cielo che diventa molto nuvoloso in serata. Possibili precipitazioni da metà pomeriggio in intensificazione durante la serata. Temperature stazionarie su valori nel complesso superiori alle medie del periodo, venti da est in aumento.

Previsioni per Pasquetta.

Giornata decisamente variabile, durante le ore notturne sono probabili delle piogge ma che tendono a dissolversi già dal primo mattino. Il cielo torna variabile o poco nuvoloso durante le ore centrali con basse possibilità di locali deboli precipitazioni, in particolare in montagna. Sebbene questa previsione sia da rivedere per l’alta incertezza, tutto sommato le probabilità di un lunedì discreto, sono maggiori che di uno perturbato.