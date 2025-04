Maltempo a Verona: crolli e alberi abbattuti, il vento forte fa chiudere anche i parchi.

Una burrasca sta mettendo in ginocchio Verona: da ieri mercoledì 17 aprile, raffiche di vento hanno iniziato a colpire il territorio, e ancora non cessano. Numerosi i disagi che hanno costretto i vigili del fuoco a un’intensa attività su più fronti. Questa. mattina la situazione non è cambiata, e piovono le segnalazioni: rami spezzati e perfino cedimenti strutturali in alcune abitazioni.

In diversi casi, infatti, sono stati segnalati distacchi di porzioni di muratura da edifici, con detriti finiti sui balconi e nei cortili interni. In città alcuni cartelli stradali sono caduti, molti anche i rami degli alberi finiti in strada. In provincia si segnalano numerosi casi di alberi abbattuti dalle folate di vento. Numerosissimi gli interventi dei vigili del fuoco.

La Protezione Civile, attraverso un avviso diramato sui telefoni cellulari, ha confermato l’entrata in vigore dell’allerta gialla per vento forte su tutta l’area veronese. Nella città di Verona, le autorità comunali hanno disposto la chiusura temporanea di tutti i parchi pubblici per prevenire eventuali incidenti legati alla caduta di rami o alberature instabili.

Il fenomeno è alimentato da un intenso scirocco, accompagnato da precipitazioni, che continuerà a farsi sentire almeno fino a venerdì. Solo nel fine settimana è atteso un graduale miglioramento del tempo.