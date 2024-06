Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Nelle nostre zone assistiamo a una parziale rimonta dell’alta pressione sub-tropicale.

Previsioni meteo per il weekend a Verona.

Per sabato tempo discreto in pianura con prevalenza di sole, anche se qualche nube modesta di passaggio sarà probabile, mentre verso i monti e sul Veneto orientale ci potrà essere qualche rovescio sparso o breve temporale. Nelle zone nord occidentali (Piemonte/Ovest Lombardia) invece sono attesi temprali anche di forte intensità. Temperature leggermente sopra la media sui 21° circa come minime, sui 32 o 33° come massime, ci sarà anche un tasso di umidità elevato per cui sentiremo anche afa, venti deboli o localmente moderati orientali. Per domenica tempo sempre discreto in pianura con netta prevalenza di sole, mentre sui monti si potranno ancora verificare dei fenomeni di instabilità essendo lambiti da correnti più umide oceaniche, venti che saranno deboli o a tratti moderati occidentali, temperature in calo di un paio di gradi nei valori massimi rispetto al giorno prima.

Tendenza.

Per i primi della settimana tempo che non sarà ancora stabile del tutto, infatti ci potrebbero essere occasionali passaggi con qualche rovescio o temporale più probabile e presente sulle zone montane, tuttavia ad oggi non sembrano incisivi e intensi come quelli avuti nei giorni scorsi; le temperature saranno in leggero calo nelle massime con valori al di sotto dei 30° in pianura, venti deboli o moderati occidentali.

Nell’immagine: la pressione in quota ed al suolo prevista per domenica mattina (ICON-DWD by meteociel.fr)