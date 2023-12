Previsioni meteo a Verona: verso Natale con nebbie in pianura e temperature miti in montagna, di neve non se ne parla.

A Verona ci avviciniamo al Natale con nebbia in pianura e temperature decisamente miti, quasi da primavera, sulle nostre montagne. E di neve non se ne parla proprio. Come spiegano gli esperti di meteo4verona nei prossimi giorni ci attendiamo infatti condizioni meteo stabili per l’espansione di un promontorio anticiclonico dalla penisola iberica fin sull’Europa centrale che interesserà anche il Nord Italia e il veronese.

Sulla provincia veronese ritorneranno le nebbie in pianura mentre sui monti cieli sereni o poco nuvolosi con netto aumento termico e valori quasi primaverili tra domenica e martedì, soprattutto in media e bassa montagna. Questa mattina, giovedì 14 dicembre, abbiamo avuto qualche banco di nebbia in pianura. Per la restante parte del giorno avremo cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature massime in pianura di 9/11 °C, minime di 3/5°C.

Occhio alla nebbia in pianura.

Domani, venerdì 15 dicembre, nebbia nelle ore di buio e al mattino in pianura, cieli sereni o poco nuvolosi sui monti. Temperature in lieve diminuzione in pianura, stazionarie in montagna. Venti deboli di direzione variabile. Ma per i giorni successivi ecco arrivare l’aumento delle temperatura in montagna, a partire da domenica 17 dicembre.

Tra domenica e martedì lo zero termico in libera atmosfera si troverà sopra ai 3500 metri di quota con temperature superiori ai 14 °C a 1000 metri sulle nostre montagne. In pianura l’aria mite non riuscirà invece a scalfire l’inversione termica e le nebbie che renderanno l’atmosfera umida e fredda.

Nell’immagine: andamento della temperatura con il passare dei giorni e al variare della quota.