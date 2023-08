Il grande caldo ha i giorni contati anche a Verona e dintorni: attenzione a temporali.

Ci siamo: la fine del grande caldo è vicina, anche a Verona e dintorni: ma poi occhio a temporali. Per giovedì e venerdì le previsioni su città e provincia dicono che non ci saranno variazioni di rilievo, con cieli sereni o poco nuvolosi da mattina a sera sia in pianura che in montagna. Le temperature massime saranno comprese tra 37 e 39 °C, le minime tra 21 e 24 °C in aperta campagna, tra 25 e 27 °C nel centro urbano di Verona. Insomma, ancora un paio di giorni di pazienza.

Poi, però, cambia tutto. L’intensa ondata di calore che da giorni sta interessando l’Europa centro occidentale e parte dell’Italia, Verona e Veneto compresi, sembra infatti destinata a terminare tra sabato 26 e domenica 27 agosto al Centro-Nord e tra il 28 e il 29 al Sud. Masse d’aria umida atlantica sostituiranno quelle calde e secche di matrice subtropicale. Attenzione però. Come già avvenuto dopo la prima grande ondata di calore, il passaggio sarà accompagnato con ogni probabilità anche dalle nostre parti da temporali (con grandinate) potenzialmente anche di forte intensità. Dapprima (26-27) su Alpi, Nord Ovest e a nord del Po, poi (28-29) su tutto il centro-nord e il basso tirrenico.

Ma di certo le temperature caleranno su tutto il Paese inaugurando, tra il 28 agosto e il 3 settembre, una fase più “fresca” e a tratti instabile.

Nell’immagne: le temperature massime previste per domani, giovedì 24, dal modello ICON d tramite meteoblue.com