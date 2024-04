Maltempo in Veneto, il nuovo bollettino della Protezione civile

Maltempo in Veneto, il bollettino della Protezione civile.

Maltempo, nel Veneto le condizioni meteo stanno migliorando. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 aprile, sono ancora probabili delle precipitazioni, ma di entità minore rispetto alla mattinata, salvo qualche rovescio o temporale ancora possibile sulla pianura occidentale. In serata è prevista la cessazione dei fenomeni.

Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un bollettino che, a partire dalle ore 14.00 di oggi, dichiara concluso lo stato di criticità sinora in vigore, anticipando a tale orario la cessazione della fase operativa dichiarata per rischio idrogeologico nei Bacini Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Adige-Garda e Monti Lessini; Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige e per rischio idraulico nei Bacini Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Adige-Garda e Monti Lessini.