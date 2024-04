Il maltempo non molla: nelle prossime ore piogge diffuse, vento e neve

Maltempo senza tregua: il meteo regionale del Veneto prevede piogge diffuse, temporali, forte vento e neve anche a quote medio basse.

Il maltempo non molla: il meteo regionale comunica che dal pomeriggio di oggi, lunedì 22 aprile, si verificherà una fase perturbata con piogge e precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, in particolare sulla pianura sud, con quantitativi anche consistenti di pioggia, specialmente sulla pianura centro-meridionale. Ci sarà un rinforzo dei venti da nord-est, a tratti forti, su costa e pianura e dorsali prealpine. Il limite delle nevicate sarà intorno a 800/1000m, anche più in basso fino a 600/800m verso sera e in occasione di rovesci.

Sulla base di queste previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino che dichiara la fase operativa di “Attenzione”:

· per criticità idrogeologica nel bacino Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige (RO-VR), dalle ore 14 di oggi alle 9 di domani 23 aprile;

· per vento forte su zona costiera e pianura, dalle 14 di oggi fino alle ore 3 del 23 aprile;

· per nevicate, su zone montane e pedemontane, dalle 14 di oggi fino alle ore 20 di domani.