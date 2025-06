I parenti del turista 72enne scomparso e poi ritrovato a Malcesine scrivono una commovente lettera di ringraziamento ai soccorritori.

“Grazie con tutto il cuore. Facciamo fatica a trovare le parole giuste per esprimere quanto vi siamo grati”: è la commovente lettera con la quale i parenti del 72enne turista tedesco scomparso e poi ritrovato qualche giorno fa a Malcesine hanno voluto ringraziare i soccorritori, a cominciare dai vigili del fuoco.

“Wir haben Heinz gefunden, ihm geht es gut!”. Abbiamo trovato Heinz e sta bene! Erano state queste invece le parole con le quali i vigili del fuoco e i soccorritori, che hanno partecipato alle ricerche dell’uomo tedesco disperso il 14 giugno scorso, nella zona di Malcesine, avevano dato la lieta notizia ai parenti in ansia per il loro familiare disperso.

Ora è arrivata la lettera di ringraziamento da parte degli stessi parenti del 72enne, lettera che testimonia la professionalità, l’empatia e l’abnegazione delle squadre al lavoro, senza sosta, nelle ricerche di Heinz. Le ricerche del 72enne in vacanza con la famiglia, di cui si erano perse le tracce il 14 giugno scorso, sono state coordinate dai vigili del fuoco di Verona, avvalendosi dei droni del nucleo regionale e di squadre a terra, per un totale di 15 unità, supportate anche da 7 volontari civili e, compatibilmente con la visibilità, sono state portate avanti anche durante le ore notturne mantenendo un presidio in zona. A ritrovarlo in vita, nel primo pomeriggio di lunedì 16 giugno, i cani del nucleo cinofilo regionale dei vigili del fuoco nei pressi di un rudere in una zona boschiva.