Giornata bollente sull’autostrada A4: il caldo deforma l’asfalto e costringe alla chiusura di una corsia, code di chilometri.

Giornata da bollino nero lungo il tratto veneto dell’autostrada A4, dove il caldo torrido ha messo a dura prova non solo gli automobilisti, ma anche le infrastrutture. Come riferisce Ansa, in direzione Milano, tra le province di Vicenza e Verona, l’ondata di calore ha causato deformazioni all’asfalto, rendendo necessaria la chiusura di una corsia di marcia e aggravando una situazione già critica.

Il caos è iniziato in mattinata con un incidente in territorio bresciano, tra due mezzi pesanti, che ha provocato fino a 10 chilometri di coda nel tratto compreso tra Sommacampagna e Sirmione. Ma è stato nel pomeriggio che i disagi sono esplosi: da mezzogiorno in poi si sono registrate code fino a 30 chilometri tra Montebello Vicentino e Sommacampagna, complice la presenza di numerosi cantieri e i danni all’asfalto causati dalle alte temperature.

Il traffico è rimasto congestionato per ore anche tra Soave e Verona Sud, per poi peggiorare nuovamente in direzione Sommacampagna. Le autorità invitano alla massima prudenza e consigliano di programmare gli spostamenti evitando le ore più calde della giornata.