Incidente tra camion lungo l’autostrada A4, lunghe code in direzione Milano.

Un incidente tra camion avvenuto questa mattina, mercoledì 25 giugno, poco dopo le 7, lungo l’autostrada A4 ha causato fino a 10 chilometri di coda in direzione Milano.

Lo scontro tra mezzi pesanti, per cause ancora da accertare, è avvenuto tra i caselli di Sommacampagna e Sirmione. Sul posto vigili del fuoco e mezzi di soccorso. Gli autisti dei due mezzi, fortunatamente, non avrebbero subito gravi conseguenze.

Un altro incidente, avvenuto intorno a mezzogiorno sempre in direzione ovest, ha accentuato i disagi per gli automobilisti.