Mercoledì 25 giugno presidio contro la guerra in piazza San Nicolò a Verona, a partire dalle ore 20.

Oggi, mercoledì 25 giugno, anche a Verona avrà luogo un presidio cittadino contro la guerra, a seguito dell’iniziativa promossa dalla rete “Disarmiamoli!”.

Potere al Popolo sarà in piazza San Nicolò alle ore 20, “per dire no alla Nato, al riarmo e al business della guerra, per esprimere con determinazione una netta contrarietà al conflitto in corso, perché l’aggressione Israeliana – Americana all’Iran potrebbe portarci alla guerra totale”.