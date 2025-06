E’ stato ritrovato dai vigili del fuoco il turista tedesco 72enne che dallo scorso sabato era scomparso a Malcesine.

È stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno, il turista tedesco di 72 anni di cui si erano perse le tracce due giorni fa a Malcesine. L’anziano è stato trovato dai cani del nucleo cinofilo regionale dei vigili del fuoco, individuato nei pressi di un rudere in una zona boschiva.

L’uomo è stato poi preso in cura dal personale sanitario per gli accertamenti del caso. I vigili del fuoco hanno coordinato le manovre di ricerca, avvalendosi dei droni del nucleo regionale e di squadre a terra, in tutto 15 unità, supportate anche da 7 unità di volontari civili.

In vacanza con la famiglia, era scomparso nel pomeriggio di sabato 14 a Malcesine, dopo una passeggiata con i familiari. Da allora erano scattate le ricerche, fino al ritrovamento del pomeriggio di oggi.