Sostenibilità in primo piano: a Verona il summit nazionale

Crisi climatica: Verona ospita un summit nazionale sulle soluzioni locali.

Giovedì 19 giugno a Verona nella Sala Arazzi di Palazzo Barbieri si terrà il summit nazionale “Azioni per la Sostenibilità Locale”, una giornata di confronto dedicata al futuro ecologico delle città italiane.

Organizzato dal Coordinamento Agende 21 Locali Italiane in collaborazione con il Comune di Verona e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, l’incontro vedrà la partecipazione di esperti italiani e internazionali, amministratori e accademici, chiamati a discutere strategie locali per affrontare la crisi climatica.

Tra i temi in agenda: neutralità climatica, rigenerazione urbana, piani di adattamento e mitigazione, e strumenti concreti come il Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) e il Green Public Procurement. La mattinata sarà animata da interventi tecnici e best practice, mentre nel pomeriggio si terrà una tavola rotonda con dieci città italiane e l’assemblea annuale del Coordinamento.

L’evento è aperto a cittadini, istituzioni e associazioni interessate a costruire un futuro più verde e resiliente.